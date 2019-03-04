ŠKODA приготовила для женевского автосалона несколько совершенно новых концептуальных разработок. Среди них двухколесные транспортные средства и электромобили.

2019 год является исключительным событием в 124-летней истории компании: ŠKODA вступает в эру электронной мобильности. В течение следующих четырех лет компания инвестирует около двух миллиардов евро в альтернативные системы привода и новые сервисы мобильности - крупнейшую инвестиционную программу в истории бренда. ŠKODA планирует выпустить на рынок десять электрифицированных моделей к концу 2022 года.

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В этом году на Женевском автосалоне будут показаны:

ŠKODA VISION iV: предложение взглянуть на электрическое будущее бренда и его следующий шаг на пути к eMobility. Концепция VISION iV предлагает реальный взгляд на первую полностью электрическую ŠKODA на базе модульной платформы электромобилей MEB.

ŠKODA KAMIQ: новый городской внедорожник для европейского рынка

ŠKODA SCALA: радикальное переосмысление сегмента компактных автомобилей

ŠKODA FABIA R5: следующий этап разработки самого успешного раллийного автомобиля WRC 2

KLEMENT: концепция электрических двухколесных транспортных средств как инновационное мобильное решение для города