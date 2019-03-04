ŠKODA приготувала для женевського автосалону кілька абсолютно нових концептуальних розробок. Серед них двоколісні транспортні засоби та електромобілі.

2019 рік є винятковою подією в 124-річній історії компанії: ŠKODA вступає в еру електронної мобільності. Протягом наступних чотирьох років компанія інвестує близько двох мільярдів євро в альтернативні системи приводу і нові сервіси мобільності – найбільшу інвестиційну програму в історії бренду. ŠKODA планує випустити на ринок десять електрифікованих моделей до кінця 2022 року.

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У цьому році на Женевському автосалоні будуть показані:

ŠKODA VISION iV: пропозиція поглянути на електричне майбутнє бренду і його наступний крок на шляху до eMobility. Концепція VISION IV пропонує реальний погляд на першу повністю електричну ŠKODA на базі модульної платформи електромобілів MEB.

ŠKODA KAMIQ: новий міський позашляховик для європейського ринку

ŠKODA SCALA: радикальне переосмислення сегменту компактних автомобілів

ŠKODA FABIA R5: наступний етап розробки найуспішнішого ралійного автомобіля WRC 2

KLEMENT: концепція електричних двоколісних транспортних засобів як інноваційне мобільне рішення для міста