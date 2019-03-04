Не повторяйте этого дома!

Святые цилиндры! Старые "Жигули", которые уже должны быть в металлоломе, получили вторую жизнь и безумный тюнинг, ради нескольких минут славы на малом экране в фильме "Одичалые за Стеной на Севере воскрешают убитого дракона".

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Как умерший дракон Визерион воскрес к "полужизни" и стал новым воином-вихтом армии Короля Ночи в эпопее "Игра престолов", так и старый ВАЗ 2105 вернулся к бытию в виде ужасного монстра, после колдовских ритуалов шаманов Гараж 54. Дракона, имя которому ВАЗерион!

Что касается сюжета этого видео, то зритель может увидеть, как три идентичных двигателя ВАЗ объемом 1,3 литра совместили в один. И хотя это не V12 от Ferrari, но три-мотор все же работает и мечта многих владельцев Лада о 12-цилиндровый агрегате в их авто таки осуществилась. Пусть и таким странным способом.

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