Вместе с ним и Honda CR-V. А у испанского кроссовера Seat Tarraco даже 5 с плюсом!

Эксперты независимой организации EuroNCAP проверили безопасность трех внедорожников: Mercedes-Benz G-Class, Honda CR-V и Seat Tarraco. Все они получили пять звезд из пяти возможных, а испанской машине еще и пять с плюсом поставили за фронтальный удар.

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Новый “Гелик” набрал в фронтальном краш-тесте 34,6 балла – это 90% от максимального результата. При этом эксперты отметили слабую защиту груди водителя при ударе о деформируемый барьер и высокий риск получения тяжелых травм грудной клетки задних пассажиров при фронтальном ударе по всей ширине. Также существует риск хлыстовой травмы шеи для пассажиров задних кресел при ударе сзади.

Гибридная версия кроссовера Honda CR-V получила 35,7 баллов или 93% от максимума. Специалисты EuroNCAP обращают внимание на недостаточную защиту грудной клетки водителя при боковом ударе о столб, а также крайне низкую защиту от хлыстовых травм задних пассажиров.

Seat Tarraco получил очень высокую оценку по результатам краш-теста – 37,1 балла или 97%. Лучший результат смог показать только Volvo XC60 в 2017 году, набравший 37,2 балла.

Впрочем, эксперты отметили лишь “достаточную” защиту груди водителя и задних пассажиров при фронтальном ударе о деформируемый барьер и по всей ширине кузова соответственно. Также для задних пассажиров существует высокий риск получения хлыстовых травм шеи при ударе сзади.

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