Безумная мощность и широкий кузов делают LC 500 от Artisan Spirit настоящим убийцей суперкаров.

Artisan Spirit Lexus LC 500 Black Label GT заставит вас забыть и о LFA, и о новой Supra, а может и о границах дозволенного.

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Тюнинг-ателье Artisan Spirits из Токио, уже 20 лет строит карбоновые спорткары, а иногда создает официальные проекты для автопроизводителей. Роскошное купе LC – одна из многочисленных моделей Lexus, для которой тюнеры создали собственную версию. И она, способна посрамить много более дорогих автомобилей из категории суперкаров. А еще – стать достойным соперником другому широкому LC 500 от Wald International.



Широченные арки и бамперы, заниженный кузов, аккуратный задний спойлер Nürburgring Pack – во внешности автомобиля слышны отголоски LFA. А с технической стороны LC стал даже лучше старшего брата.



Перепрошивка электроники двигателя увеличивает отдачу оригинального V8 LC 500 с 470 до 518 л.с. Это весьма заметный рост, что позволяет поставить спорткупе от Lexus в один ряд с Mercedes-AMG GT S.



Вместе с увеличением мощности клиентам предлагается усилить и другие узлы – заменить тормоза на компоненты от Brembo, подвеску от KW, гоночные сиденья от Sparco, а кузов укрепить каркасом безопасности.

Artisan Spirit предлагает несколько разновидностей комплекта Black Label GT для Lexus LC 500 с разными задними бамперами, выхлопными патрубками и колесными дисками. Стоимость комплекта составляет 10,7 тысяч долларов за обычный и 12,5 тысяч – за карбоновый.

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