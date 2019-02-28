Эвакуация поломанного автобуса по-русски...

"Голь на выдумки хитра", "Бедный хитрый на выдумки, а богач на деньги", "Нужда вежливая, а голь догадливая", "Чем голее тем мудрее", "При надобности, то найдешь и в кадке” - все эти фразеологизмы точно описывают то, что можно увидеть на этом видео из России.

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Иногда, когда машина потеряла колесо, а запаски нет, водителям приходится применять фантазию и смекалку. Однако выдумщики из этого видео, кажется, превзошли остальных в выборе замены для утраченного колеса. Выглядит все это не слишком безопасно, но работает.

Подробностей об обстоятельствах этого инцидента нет, известно лишь, что случился он в российском Кемерово. Надеемся, что на момент эвакуации поломанной маршрутки в ней не было пассажиров.

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