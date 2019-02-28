Евакуація поламаного автобуса по-російськи...

“Пішла голота на вигадки”, “Бідний хирий на видумки, а багач на гроші”, “Нужда ввічлива, а голь догадлива”, “Чим голіший, тим мудріший”, “По надобі, то знайдеш і в кадобі” – усі ці фразеологізми влучно описують те, що можна побачити на цьому відео з Росії.

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Часом, коли машина втратила колесо, а запаски немає, водіям доводиться застосовувати фантазію та кмітливість. Однак вигадники з цього відео, здається, перевершили решту у виборі заміни для втраченого колеса. Виглядає усе це не надто безпечно, але працює.



Подробиць про обставини цього інциденту немає, відомо лише, що трапився він у російському Кемерово. Сподіваємось, що на момент евакуації поламаної маршрутки у ній не було пасажирів.

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