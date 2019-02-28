В мережі набирає популярності відео, в якому молодик без допомоги верхніх кінцівок майстерно користується автомобілем.

Це здається неймовірним, але людина без рук може вправно керувати автомобілем!

Молодий хлопець з гнучним тілом, але з ампутованими верхніми кінцівками (а може схованими під сорочкою) підходить до автомобіля, відчиняє водійську дверку ногою, зачиняє її зсередини. Даті ногами бере пас безпеки та застібає його. Також ногами чоловік натискає кнопку старту і.. починає їхати. Однією ногою він натискає на педалі, іншою – крутить кермо.

Дивіться відео, як керує автомоблем людина без рук:

Відео з водієм без рук за 2 місяці набрало близько 5 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, що 55 безпілоних кросоверів встановили світовий рекорд.