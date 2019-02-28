В сети набирает популярность видео, на котором парень без помощи верхних конечностей мастерски пользуется автомобилем.

Это кажется невероятным, но мужчина без рук может ловко управлять автомобилем!

Молодой парень с гибким телом, но с ампутированными верхними конечностями (а может скрытыми под рубашкой) подходит к автомобилю, открывает водительскую дверку ногой, закрывает ее изнутри. Дате ногами берет ремень безопасности и застегивает его. Также ногами мужчина нажимает кнопку старта и.. начинает ехать. Одной ногой он нажимает на педали, другой – руль крутит.

Смотрите видео, как управляет автомоблем человек без рук:

Видео с водителем без рук за 2 месяца набрало около 5 миллионов просмотров.

Напомним, что 55 беспилотных кроссоверов установили мировой рекорд.​​​​