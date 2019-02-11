Их могло бы быть 56...

Неспешный проезд колонны кроссоверов, который можно увидеть на видео – это демонстрация возможностей системы автономного управления 2 уровня, которая завоевала китайской компании Changan место в Книге рекордов Гиннеса.

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Для демонстрационного заезда было использовано 56 новых крососверив Changan CS55, однако в ходе заезда один из водителей нервничал и постоянно перехватывал управление автомобилем, за что был дисквалифицирован.



Фото: Changan CS55 / Сarspiritpk

Тем не менее даже 55 автомобилей хватило для фиксации мирового рекорда. Автомобили преодолели 3,2 километра по магистрали, двигаясь в автоматическом режиме со скоростью 30 км/ч. Заезд длился чуть более 9 минут.

Chinese carmaker Changan Automobile sets a new Guinness World Record for largest parade of autonomous cars pic.twitter.com/Jgt0B4rIHy — China Xinhua News (@XHNews) 3 декабря 2018 г.

Благодаря рекорду Changan CS55 официально стал первым серийным автомобилем китайского бренда с автопилотом 2 уровня самостоятельности.

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