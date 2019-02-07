Незрячий мужчина прошел круг на треке Top Gear лучше, чем это удалось знаменитостям и спортсменам.

Бывший водитель кареты скорой помощи, который потерял зрение, при поддержке британского подразделения компании Toyota решился настоящий подвиг – проехать по гоночному треку с максимальной скоростью.

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Амид Патель из Британии показал на треке Top Gear один из лучших результатов за всю историю развлекательного шоу. Он проехал трассу за рулем Toyota GT86 за 1 минуту 46,58 секунды.

Для заезда Патель выбрал спортивное купе Toyota 86 (Toyota GT86), которое участвовало в рубрике Top Gear "Звезда в бюджетном автомобиле”. Всего за рулем "Тойоты" успело побывать 8 знаменитостей – актеры, комики, спортсмены – все зрячие. Амид стал девятым человеком за рулем этого спорткара на треке "Топ Гир", а его результат обеспечил ему пятое место в списке.

К заезду Пателя готовил инструктор по спортивному вождению Марк Уоткинс, который уже имел опыт работы со слепыми водителями на гоночных трассах. Вероятно, у этого мужчины стальные ... нервы. Сначала обучение проходило на хэтчбеке Yaris, а затем продолжилось уже на боевой Toyota GT86 с механической коробкой передач.

К слову, в начале этого года слепой водитель из Турции за рулем Honda NSX разогнался до 244 км/ч. При этом мировой рекорд среди незрячих водителей составляет 308,78 км/ч.

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