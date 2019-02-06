Компактный спорткар получил пятицилиндровый двигатель мощностью в 400 лошадей.

Audi представила обновленную двухдверку TT в июле прошлого года, а самую мощную версию RS придержала на позже. До этого времени.

Также интересно: Британцы готовы показать роскошный внедорожник Lagonda

Компания из Ингольштадта говорит, что внешность обновленного TT RS была “полностью перерисована”. На самом же деле изменения во внешности традиционно косметические, по сравнению с гражданскими ТТ – более агрессивные бамперы с большими воздухозаборниками, спойлер сзади и новые колесные диски на 19 или 20 дюймов.

Фото: 2019 Audi TT RS Coupe / Audi AG

Горячие версии TT RS являются самыми дорогими в линейке модели, а потому оснащены по полной. Так, стандартными для “Эр-Эс” являются светодиодная передняя оптика и задние OLED-фонари. Покупателям предложат на выбор 8 цветов кузова. При этом отдельные элементы экстерьера могут иметь отличное от кузова окраски.

В движение TT RS Coupe и Roadster приводит 5-цилиндровый бензиновый турбомотор мощностью в 400 лошадиных сил и 480 ньютон-метров крутящего момента. Этот 2,5-литровый двигатель в сочетании с 7-ступенчатым автоматом S-tronic обеспечивает спорткару ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/час. Опционно максималку можно поднять до 280 км/час.

Фото: 2019 Audi TT RS Roadster / Audi AG

Audi начнет прием заказов на новые TT RS в Европе с 7 февраля. В Германии цены на Купе начинаются от 67 700 евро, а за версию со складной крышей дилеры просят минимум 70 500 евро. Увидеть спорткары вживую сможем на Женевском автосалоне.

Также интересно: 18 секунд и вашу машину украли: видео