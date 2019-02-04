Печальная статистика от ADAC: из 237 новых моделей автомобилей только три смогли противостоять перехвату кода с цифрового ключа.

Системы бесключевого доступа в автомобиль – вещь удобная и полезная, и в то же время это настоящая находка для автоугонщиков. Немецкий автоклуб ADAC провел исследование, результаты которого шокируют.

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Специалисты ADAC протестировали 237 новых автомобилей 30 различных марок, а также три мотоцикла – BMW, Ducati и KTM. Все они оборудованы системой бесключевого доступа и запуска двигателя. Оказалось, что 230 из них, включая мотоциклы, крайне уязвимыми к хакерским атакам, а точнее – перехвату радиосигнала от ключа к машине.

Так называемые "эстафетные атаки" позволяют злоумышленникам разблокировать двери автомобиля и запустить его двигатель, не имея при себе штатного ключа-брелка. Воры просто сканируют сигналы, передаваемые беспроводными ключами, с помощью специального устройства усиливают их, и таким образом получают доступ к авто.

Три модели автомобилей, которые смогли полностью противостоять перехвату кодграббером оказались одного производителя: Jaguar I-Pace, Land Rover Discovery и Range Rover Evoque. Еще четыре автомобиля можно или только открыть (Infiniti Q30), или завести (BMW i3, Mazda2, Volvo XC60 T5). Остальные 230 машин легко и разблокируются, и заводятся.

Стоит отметить, что функцию бесключевого доступа, в большинстве случаев, можно принудительно выключить через меню. Однако возникает вопрос: зачем покупатели платят за столь ненадежную систему, которая может лишить их машины?

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