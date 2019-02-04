Сумна статистика від ADAC: з 237 нових моделей автомобілів лише три змогли протистояти перехопленню коду з цифрового ключа.

Системи безключового доступу в автомобіль – річ зручна й корисна, та в той же час це справжня знахідка для автовикрадачів. Німецький автоклуб ADAC провід дослідження, результати якого шокують.

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Спеціалісти ADAC протестували 237 нових автомобілів 30 різних марок, а також три мотоцикла – BMW, Ducati і KTM. Усі вони обладнані системою безключового доступу та запуску двигуна. Виявилос, що 230 з них, включаючи мотоцикли, є вкрай вразливими до хакерських атак, а точніше – перехоплення радіосигналу від ключа до машини.

Так звані “естафетні атаки” дозволяють зловмисникам розблокувати двері автомобіля і запустити його двигун, не маючи при собі штатного ключа-брелока. Злодії просто сканують сигнали, що передаються бездротовими ключами, за допомогою спеціального пристроюпосилюють їх таким чином отримують доступ до авто.

Три моделі автомобілів, які змогли повністю протистояти перехопленню кодграббером виявились одного виробника: Jaguar I-Pace, Land Rover Discovery та Range Rover Evoque. Ще чотири автомобілі можна або тільки відкрити (Infiniti Q30), або завести (BMW i3, Mazda2, Volvo XC60 T5). Решта 230 машин легко і розблоковуються, і заводяться.



Варто зазначити, що функцію безключового доступу, у більшості випадків, можна примусово вимкнути через меню. Однак виникає питання: навіщо покупці платять за настільки ненадійну систему, котра може позбавити їх машини?

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