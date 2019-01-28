Ілон Маск пообіцяв обладнувати автомобілі Tesla з функцією Enhanced Autopilot сигналізацією, котра виконуватиме класичні композиції.
Tesla збирається випустити нову систему безпеки, котра при спробі угону електрокара буде дуже голосно грати класичну музичну композицію. І не тільки…
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Нові електромобілі Tesla обладнають незвичайною протиугінною системою. При спробі викрадення Tesla Model 3, S чи X з функцією Enhanced Autopilot машина буде голосно виконувати “Токкату і фугу ре мінор” композитора Йоганна Себастьяна Баха. Про це повідомив засновник компанії Ілон Маск на своїй сторінці в Twitter.
Нова система безпеки отримала назву Sentry Mode. При цьому в коментарях до першого твітту Маск додав, що іноді композиція звучатиме в метал-обробці.
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