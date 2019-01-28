Давно пора навести лад у плутанині, створеній автовиробниками.

Вже звичний усім парктронік має більше десятка офіційних назв. Система автоматичного паркування, утримання рядності руху, розпізнавання втоми водія – що більше нових функцій отримують автомобілі, то більше нових формулювань з’являється у інструкціях користування. І в кожного виробника – свої.

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Найбільша лінгвістична невизначеність спостерігається з системою автоматичного екстренного гальмування. Асоціація автомобілістів Америки підрахувала, що у брошурах різних виробників ця поширена система має 40 унікальних назв! Адаптивний круїз-контроль та круговий відео-огляд носять по 20 різних імен. Система моніторингу сліпих зон та попередження про вихід з полоси – по 19. Функція автоматичного увімкнення аварійного сигналу – 18 назв. Система сповіщення про пересічний рух позаду – 15. Розпізнавання втоми водія – 13 назв. Автоматичне паркування – 12. Список можна продовжувати.

Експерти організації оприлюднили цю інформацію з закликом до автовиробників дійти згоди в іменуванні своїх електронних систем та уніфікувати їх, аби не плутати покупців.

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