Давно пора навести порядок в неразберихе, созданной автопроизводителями.

Уже привычный всем парктроник имеет более десятка официальных названий. Система автоматической парковки, контроля полосы движения, распознавание усталости водителя – чем больше новых функций получают автомобили, тем больше новых формулировок появляется в инструкциях пользования. И у каждого производителя – свои.

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Самая большая лингвистическая неопределенность наблюдается с системой автоматического экстренного торможения. Ассоциация автомобилистов Америки подсчитала, что в брошюрах разных производителей эта распространенная система имеет 40 уникальных названий! Адаптивный круиз-контроль и круговой видео-обзор носят по 20 различных имен. Система мониторинга слепых зон и предупреждения о выходе из полосы – по 19. Функция автоматического включения аварийного сигнала – 18 названий. Система оповещения о движении позади – 15. Распознавание усталости водителя – 13 названий. Автоматическая парковка – 12. Список можно продолжать.

Эксперты организации обнародовали эту информацию с призывом к автопроизводителям прийти к согласию в именовании своих электронных систем и унифицировать их, чтобы не путать покупателей.

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