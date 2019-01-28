Илон Маск пообещал оборудовать автомобили Tesla с функцией Enhanced Autopilot сигнализацией, которая будет исполнять классические композиции.

Tesla собирается выпустить новую систему безопасности, которая при попытке угона электрокара будет очень громко играть классическую музыкальную композицию. И не только ...

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Новые электромобили Tesla оборудуют необычной противоугонной системой. При попытке угона Tesla Model 3, S или X с функцией Enhanced Autopilot машина будет громко исполнять "Токкату и фугу ре минор" композитора Иоганна Себастьяна Баха. Об этом сообщил основатель компании Маск на своей странице в Twitter.

Tesla Sentry Mode will play Bach’s Toccata and Fugue during a robbery (and keep Summer safe)https://t.co/wnS5qLeB2E — Elon Musk (@elonmusk) 27 січня 2019 р.

Новая система безопасности получила название Sentry Mode. При этом в комментариях к первому Твитти Маск добавил, что иногда композиция будет звучать в металл-обработке.



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