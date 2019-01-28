На самом деле все почти так и есть, кроме одного – кузова автомобилей разные. А что если поменять их местами?

BMW и Toyota объединили усилия для выпуска нишевых моделей компактных спорткаров. В результате новые Z4 и Supra, фактически, отличаются только кузовами. Шильдик BMW клеят на открытые родстеры, а под японским брендом выпускается только купе.

Фото: оригинальные спорткары BMW Z4 и Toyota Supra / фирмы-производители

Долгожданная Toyota Supra 2020 модельного года, которая дебютировала совсем недавно, расставила все точки над “і” в вопросах о совместной разработке спорткара японской и немецкой компаниями. Машины оказались почти идентичными. Автомобили построены на одной платформе и используют один двигатель.

Фото: авторский рендер BMW Z4 та Toyota Supra / News

Для того, чтобы поменять их местами, понадобилось лишь немного магии “Фотошопа”. Теперь можно увидеть, как выглядел бы родстер Toyota Supra пятого поколения и хардтоп купе BMW Z4.

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