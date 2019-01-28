Насправді усе майже так і є, окрім одного – кузови автомобілів різні. А що як поміняти їх місцями?

BMW та Toyota об’єднали зусилля для випуску нішевих моделей компактних спорткарів. У результаті нові Z4 та Supra, фактично, відрізняються лише кузовами. Шильдик BMW клеять на відкриті родстери, а під японським брендом випускається лише купе.

Фото: оригінальні спорткари BMW Z4 та Toyota Supra / фірми-виробники

Довгоочікувана Toyota Supra 2020 модельного року, котра дебютувала зовсім недавно, розставила усі крапки над “і” у питаннях про спільну розробку спорткара японською та німецькою компаніями. Машини виявились майже ідентичними. Автомобілі побудовані на одній платформі і використовують один двигун.

Фото: авторський рендер BMW Z4 та Toyota Supra / News

Для того, аби поміняти їх місцями, знадобилось лише трохи магії “Фотошопу”. Тепер можна побачити, як виглядав би родстер Toyota Supra п’ятого покоління і хардтоп купе BMW Z4.

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