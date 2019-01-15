Легенда вернулась к нам в версии 5.0.

Через полгода после появления новой BMW Z4, миру было явлено пятое поколение знаменитого спорткара Toyota Supra 2020 модельного года. Купе получило все, что нужно для успеха на треке и повседневной жизни.

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Почти два десятилетия фанаты ждали обновления культового спорткара и на автосалоне в Детройте это наконец произошло: Toyota представила новую Supra 2020 Рожденная из концепта FT-1, представленного в 2016 году, серийная модель почти полностью его повторяет.

Фото: Toyota Supra 2020 на автошоу в Детройте / Мotor1

Фары, карбоновый сплиттер, и крыша с двойными выступлениями почти без изменений перебрались с концепта, в серийном исполнении лишь нос машины укоротили. Вместо этого серийная версия получила дополнительную решетку радиатора непосредственно под эмблемой. То же самое касается задней части – главные черты концепта сохранились и этому нельзя не радоваться.

Фото: слева – 2019 BMW Z4 Roadster, справа – 2020 Toyota Supra / фирмы-производители

Внутри, как и снаружи, Supra не выдает своего родства со спивплатформенним купе BMW Z4. В первую очередь немецкую кровь выдают циферблат iDrive на центральной консоли и меню информационно-развлекательной системы. Стильная цифровая комбинация приборов Supra отражает G-вектор, время прохождения круга и другие интересные спортсменам показатели.

Фото: интерьер Toyota Supra пятого поколения / Toyota

Колесная база новой Supra составляет 2468 мм. Это означает, что она будет играть в одном классе с Porsche 911 (2453 мм) и Jaguar F-Type (2621 мм). При одинаковой длине базы Supra имеет меньшую общую длину – 4382 мм, что будет удобнее в повседневном пользовании.

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Фото: новая Toyota Supra / Toyota

Автомобиль базируется на шасси, созданном совместно с Gazoo Racing. Все версии Supra также будут оснащаться адаптивной регулируемой подвеской с двумя настройками: Normal и Sport. Спорткар имеет чрезвычайно низкий центр тяжести и идеальное распределение веса 50:50.

Фото: Toyota Supra нового поколения / Toyota

Toyota Supra 2020 оснащена 3-литровым рядным шестицилиндровым двигателем BMW с турбонаддувом. Под капотом Toyota Supra он выдает 340 л.с. и 500 Нм – ровно на 5 сил и 5 ньютонметров меньше, чем в BMW Z4. Двигатель сочетается исключительно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Силовая установка новой Toyota Supra способна развивать максимальную скорость в 250 км/ч (ограничена электроникой), а до первой сотни разгоняется за 4,3 секунды.

В продажу Toyota Supra 2020 модельного года поступит уже этим летом. Новинка будет представлена в трех комплектациях, одна из которых – Launch Edition будет выпущена ограниченной серией в 1500 экземпляров. В США базовая версия Supra будет стоить от 50 тысяч долларов. Информации о том, будет ли доступна модель в Украине пока нет.

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