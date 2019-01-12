Это простые, но крайне важные правила многим водителям позволили десятки лет не попадать в аварии.

Недооцененная опасность и чрезмерная уверенность в себе водителей являются едва ли не главными факторами, которые ведут к возникновению аварийных ситуаций на дороге. Если коротко – за рулем нужно быть внимательнее и осторожнее. А наши советы помогут вам в этом.

Правильно отрегулированные зеркала заднего вида, соответствующее норме давление в шинах, наличие технических жидкостей в автомобиле и подобные вещи – элементарны, это, вроде, мелочи, которыми мы часто пренебрегаем. Не стоит. Ведь это может стоить жизни.

Читайте также: Илон Маск заявил, что Roadster будет летать!

Вот 10 советов для водителей, которые могут спасти жизнь тем, кто за рулем и вокруг:

Оставляйте свободным расстояние длиной в 1 автомобиль между вашим авто и машиной, которая остановилась впереди. Так вы всегда будете иметь место для маневра в случае неожиданных обстоятельств.



Проверяйте перекресток дважды. Посмотрите влево и вправо. А потом еще раз – слева и справа. Такое простое действие уменьшит шансы попасть в ДТП на опасном участке дороги, каким является перекресток.



Выдержите паузу в 3 секунды перед началом движения с перекрестка. Все мы знаем, что иногда наперерез может ехать другой участник движения, который решил “проскочить на желтый”.





Фото: Чем больше ваша скорость, тем большую дистанцию до впереди идущего автомобиля нужно держать / Pinterest

Держите расстояние до машины, едущей впереди в 4 секунды. А во время дождя и зимой – шесть секунд. Чтобы определить временное расстояние до машины впереди, найдите на обочине неподвижную точку отсчета – столб, светофор, дорожный знак и т. п. – и посчитайте, сколько секунд нужно вашему автомобилю, чтобы проехать то же самое место. Это обеспечит вам пространство для более безопасного маневрирования в экстренных ситуациях. Проверяйте зеркала заднего вида каждые 5 секунд. Даже если каждые десять – шансы, что в вашей слепой зоне обзора окажется незамеченный другой участник движения, будут меньшими.



Фото: на картинке слева показана стандартная настройка зеркал так, что ¼ их площади занимает отображение собственного авто. На изображении справа показано, как нужно отрегулировать зеркала, чтобы максимально уменьшить закрытую для обзора зону / Pinterest

Сканируйте, идентифицируйте, предсказывайте. Не отводите взгляда от дороги более, чем на 2 секунды. Этого времени достаточно, чтобы на дороге возникло препятствие, которого вы не успеете избежать. И помните, что чем выше скорость, тем меньше видит человек в периферийном поле зрения. От длительного движения на очень высокой скорости даже возникает так называемый туннельный синдром, когда водитель не замечает уже возле себя. Давно горит зеленый – 7 из 10, что он изменится красным в то же время, как вы будете на перекрестке. А наперерез вам может пулей тронуться на зеленый водитель, который не знаком с третьим правилом из этого списка. Если в вашем поле зрения долго горит зеленый свет, а вы готовитесь выехать на перекресток – переставьте ногу с педали газа на педаль тормоза, не нажимая ее. Слегка ускориться можно после проезда центра перекрестка. Обзор на 8 секунд вперед. Старайтесь охватить взглядом не только ближайшие объекты на вашем пути (окончание поворота, следующий перекресток), а и то, что вокруг и чуть дальше, не разгоняясь перед светофором, на котором сейчас загорится желтый или красный, вы сэкономите топливо. И уменьшите вероятность возникновения аварии.

Если собираетесь сдавать назад – выйдите из машины и убедитесь, что за вашей машиной нет никаких препятствий. Это может быть животное или ребенок, которых не было сзади машины, когда вы ее парковали. Хотя движение задним ходом – это только 1 процент нашего времени за рулем, немало неприятностей случается именно при сдавании назад. Общайтесь с окружающими с помощью фар, сигналов поворота и звуковых сигналов. Сообщайте другим участникам движения о своих намерениях. Включите поворотник, перед тем, как начнете поварачивать. Сдаете назад – коротко посигнальте один раз. Мигните светом, если хотите пропустить другого водителя или если нужно проехать вам.

Также интересно: Штраф за трещину на лобовом стекле – незаконный