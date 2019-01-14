Ждать его в автосалонах официальных дилеров в Украине – гиблое дело, но от этого машина не менее интересна.

На автосалоне в Детройте компания Ford представила новое поколение большого кроссовера Explorer. Новинка позиционируется, как доступный многофункциональный SUV.

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Новый “Эксплорер” получил в качестве базового агрегата 2,3-литровый турбомотор мощностью в 305 лошадиных сил, который позволяет кроссоверу буксировать до 2,4 тонн груза на прицепе. Это больше, чем способен буксировать самый мощный Explorer 2019 модельного года с 3,5-литровым V6 мощностью 365 л.с. с двойным турбонаддувом.

Фото: новое поколение Ford Explorer 2020 / Ford

Дальше – больше. Explorer 2020 будет предлагаться также с трехлитровым V6 с парой турбин, мощностью в 365 лошадиных сил. Независимо от двигателя Explorer поставляется в стандартной комплектации с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, а полный привод остается опцией.

Explorer 2020 года наделили также удобством и функционалом семейных минивэнов. Кроссовер получил три ряда сидений со вторым рядом кресел, которые при необходимости скользят вдоль, для большего удобства. Объем багажника вырос до 2500 литров при сложенном втором и третьем рядах.

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Независимо от двигателя или комплектации новый Explorer может похвастаться дверью багажника с электроприводом, точкой доступа 4G LTE WiFi (поддерживает до 10 устройств) и информационно-развлекательной системой с 8-дюймовым сенсорным экраном. Опционально доступны сенсорные мониторы на 10,1 или 12,3 дюймов.

Explorer оснащен фирменной системой помощи водителю Co-Pilot 360. Комплекс включает пассивные и активные функции безопасности, в том числе мониторинг слепых зон, поддержку рядности, автоматические фары дальнего света, адаптивную систему круиз-контроля с технологией центрирования полосы движения, автоматическую систему заднего торможения и новейшего помощника по парковке, который получил название Active Park Assist 2.0 и способен параллельно или перпендикулярно парковать Explorer без какого-либо участия водителя.

Стоимость новинки пока не объявлена, однако автопроизводитель ранее обещал, что Explorer 2020 будет иметь умеренный ценник. В продажу новинка должна поступить во второй половине текущего года.

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