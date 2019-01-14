Чекати на нього в автосалонах офіційних дилерів в Україні – марна справа, та від того машина не менш цікава.

На автосалоні у Детройті компанія Ford представила нове покоління великого кросовера Explorer. Новинка позиціонується, як доступний багатофункціональний SUV.

Також цікаво: Які марки автомобілів з'являться найближчим часом

Новий “Експлорер” отримав у якості базового агрегата 2,3-літровий турбомотор потужністю у 305 кінських сил, котрий дозволяє кросоверу буксирувати до 2,4 тонн вантажу на причепі. Це більше, ніж здатен буксирувати найпотужніший Explorer 2019 модельного року з 3,5-літровим V6 потужністю 365 к.с. з подвійним турбонаддувом.

Фото: нове покоління Ford Explorer 2020 / Ford

Далі – більше. Explorer 2020 пропонуватиметься також з трилітровим V6 з парою турбін, потужністю в 365 кінських сил. Незалежно від двигуна Explorer поставляється в стандартній комплектації з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач, а повний привід залишається опцією.

Explorer 2020 року наділили також зручністю та функціоналом сімейних мінівенів. Кросовер отримав три ряди сидінь з другим рядом крісел, що за потреби ковзають вздовж, для більшої зручності. Обсяг багажника зріс до 2500 літрів при складеному другому і третьому рядах.

Читайте також: Ілон Маск заявив, що Roadster літатиме!

Незалежно від двигуна чи комплектації новий Explorer може похвалитись дверима багажника з електроприводом, точкою доступу 4G LTE WiFi (підтримує до 10 пристроїв) і інформаційно-розважальною системою з 8-дюймовим сенсорним екраном. Опційно доступні сенсорні монітори на 10,1 або 12,3 дюймів.

Explorer оснащено фірмовою системою допомоги водію Co-Pilot 360. Комплекс включає пасивні й активні функції безпеки, в тому числі моніторинг сліпих зон, підтримку рядності, автоматичні фари дальнього світла, адаптивною системою круїз-контролю з технологією центрування смуги руху, автоматичною системою заднього гальмування і новітнім помічником по парковці, який отримав назву Active Park Assist 2.0, який здатний паралельно або перпендикулярно паркувати Explorer без будь-якої участі водія.

Вартість новинки поки не оголошено, однак автовиробник раніше обіцяв, що Explorer 2020 матиме помірний цінник. У продаж новинка має надійти у другій половині поточного року.

Також цікаво: Відео: місія неможлива або заправка Tesla бензином