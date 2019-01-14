Вы не найдете у Porsche широкого классового многообразия. Тем ценнее каждая новая вещь в палитре производителя.

Шпионы поймали вживую купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe, который уже на своем пути к успеху, за который он будет бороться в BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe и другими премиум паркетниками со "срезанным" крышей.

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Фото: Porsche Cayenne Coupe / Аutoevolution

Новая модель в палитре Porsche должна быть представлена уже совсем скоро, ведь камуфляжа на ней уже почти совсем не осталось. Последние материалы от трековых шпионов позволяют увидеть Cayenne Coupe практически во всей красе. Единственное, что остается закрытым – это задние фонари. Конечно, хотелось бы их увидеть, но и без того понятно, что они будут похожи на фары Panamera.

Из гаммы двигателей, которые есть покач что у автопроизводителя из Штутгарта для Cayenne, наиболее вероятным кандидатом на место под капотом тестового мула "Кайен Купе" является трехлитровый V6 мощностью в 340 лошадей. В пользу этой версии свидетельствуют спаренные выхлопные трубы. С таким агрегатом и автоматической трансмиссией Cayenne Coupe должен выстреливать до первой сотни примерно за 6,2 секунды.

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