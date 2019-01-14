Ви не знайдете у Porsche широкого класового різноманіття. Тим цінніша кожна нова річ у палітрі виробника.

Шпигуни упіймали вживу купеподібний кросовер Porsche Cayenne Coupe, котрий вже на своєму шляху до успіху, котрий він виборюватиме у BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupe та інших преміум паркетників зі “зрізаним” дахом.

Також цікаво: Календар автоновинок 2019 року: найбільш очікувані моделі

Фото: Porsche Cayenne Coupe / Аutoevolution

Нова модель у палітрі Porsche має бути представлений вже зовсім скоро, адже камуфляжу на ньому вже майже геть не лишилось. Останні матеріали від трекових шпигунів дозволяють побачити Cayenne Coupe практично у всій красі. Єдине, що лишається закритим – це задні ліхтарі. Звичайно, хотілось би їх побачити, однак і без того зрозуміло, що вони будуть схожі на фари Panamera.



З гами двигунів, що наразі є у автовиробника зі Штутгарта для Cayenne, найімовірнішим кандидатом на місце під капотом тестового мула “Кайєн Купе” є трилітровий V6 потужністю у 340 коней. На користь цієї версії свідчать спарені вихлопні труби. З таким агрегатом та автоматичною трансмісією Cayenne Coupe повинен вистрілювати до першої сотні приблизно за 6,2 секунди.

Також цікаво: Ілон Маск показав міжпланетний лайнер Starship