Вже зовсім скоро космічний туризм стане реальністю...

Фінальні тести першого круїзного лайнера для космосу під назвою Starship Hopper від Space X відбудеться вже за кілька тижнів. Перший екскурсійний виліт планується здійснити у 2023 році.

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Starship Hopper – це зменшена версія гігантського космічного корабля Starship, відомого раніше, як Big Falcon Rocket. Ця ракета здатна виконувати “регулярні рейси” у космос і повертатись на землю.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR — Elon Musk (@elonmusk) 5 января 2019 г.



Під час фінальних випробувань Starship Hopper буде перевірена надійність конструкції ракети, її показники на надзвукових швидкостях і здатність справлятися з кріогенним середовищем космосу.

За словами Ілона Маска, макет, показаний на фото не зовсім відповідає дійсності, оскільки реальна ракета матиме ілюмінатори і всі звичні атрибути пілотованих космічних кораблів.

Starship Hopper матиме висоту 118 і ширину 9 метрів та зможе вміщувати до 100 осіб. Вартість будівництва Starship оцінюється в $5 млрд. Точна вартість квитка на ракету не називається, однак за чутками перший пасажир комерційного рейсу до Місяця, бізнесмен Юсаку Маедзава заплатив за подорож до зірок близько 60 мільйонів доларів.

Якщо усе піде за планом Маска, SpaceX розпочне будівництво космічного корабля в кінці 2019 або на початку 2020 року. Перший політ з вантажем розраховують виконати у 2022 році, з 2023-го мають розпочатись “екскурсії” до Місяця, а у 2024-му – до Марсу.

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