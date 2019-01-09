Уже совсем скоро космический туризм станет реальностью...

Финальные тесты первого круизного лайнера для космоса под названием Starship Hopper от Space X состоится уже через несколько недель. Первый экскурсионный вылет планируется осуществить в 2023 году.

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Starship Hopper – это уменьшенная версия гигантского космического корабля Starship, известного ранее как Big Falcon Rocket. Эта ракета способна выполнять "регулярные рейсы" в космос и возвращаться на землю.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR — Elon Musk (@elonmusk) 5 января 2019 г.

Во время финальных испытаний Starship Hopper будет проверена надежность конструкции ракеты, ее показатели на сверхзвуковых скоростях и способность справляться с криогенной средой космоса.

По словам Илона Маска, макет, показанный на фото не совсем соответствует действительности, поскольку реальная ракета будет иметь иллюминаторы и все привычные атрибуты пилотируемых космических кораблей.

Starship Hopper будет иметь высоту 118 и ширину 9 метров и сможет вместить до 100 человек. Стоимость строительства Starship оценивается в $ 5 млрд. Точная стоимость билета на ракету не называется, однако по слухам первый пассажир коммерческого рейса к Луне, бизнесмен Юсаку Маедзава заплатил за путешествие к звездам около 60 миллионов долларов.

Если все пойдет по плану Маска, SpaceX начнет строительство космического корабля в конце 2019 или в начале 2020 года. Первый полет с грузом рассчитывают выполнить в 2022 году, с 2023-го должны начаться "экскурсии" к Луне, а в 2024-м – к Марсу.

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