Компактний спорткар отримав п'ятициліндровий двигун потужністю у 400 коней.

Audi представила оновлену дводверку TT у липні минулого року та найпотужнішу версію RS притримала на пізніше. До цього часу.

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Компанія з Інгольштадту говорить, що зовнішність оновленого TT RS була “повністю перемальована”. Насправді ж зміни у зовнішності традиційно косметичні, порівняно з цивільними ТТ – агресивніші бампери з великими повітрозабірниками, спойлер ззаду та нові колісні диски на 19 або 20 дюймів.

Фото: 2019 Audi TT RS Coupe / Audi AG

Гарячі версії TT RS є найдорожчими у лінійці моделі, а тому оснащені по-повній. Так, стандартним для “Ер-Ес” є світлодіодна передня оптика та задні OLED-ліхтарі. Покупцям запропонують на вибір 8 кольорів кузову. При цьому окремі елементи екстер’єру можуть мати відмінне від кузову забарвлення.

У рух TT RS Coupe та Roadster приводить 5-циліндровий бензиновий турбо-мотор потужністю у 400 кінських сил та 480 ньютон-метрів крутного моменту. Цей 2,5-літровий двигун у поєднанні з 7-ступінчатим автоматом S-tronic забезпечує спорткару прискорення від 0 до 100 км/год за 3,7 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці у 250 км/год. Опційно максималку можна підняти до 280 км/год.

Фото: 2019 Audi TT RS Roadster / Audi AG

Audi розпочне прийом замовлень на нові TT RS у Європі з 7 лютого. У Німеччині ціни на Coupe починаються від 67 700 євро, а за версію зі складаним дахом дилери просять щонайменше 70 500 євро. Побачити спорткари вживу зможемо на Женевському автосалоні.

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