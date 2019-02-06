Aston Martin не розкриває назву майбутньої моделі, називаючи її просто Lagonda All-Terrain Concept – всюдихідний концепт Лагонда.

Відроджений компанією Aston Martin бренд Lagonda представить на автомалоні у Женеві абсолютно новий прототип під назвою All-Terrain Concept.

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Прем'єра автомобіля відбудеться рівно через 12 місяців після запуску концепту Lagonda Vision. Серійне виконання All-Terrain має стати першою конвеєрною моделлю Lagonda. У продажу новий автомобіль має з’явитись у 2020 році.

Перше тизерне зображення концепта, поширене Aston Martin, демонструє лаконічне оформлення передньої частини автомобіля та камеризамість дзеркал заднього виду.

Хоча концепт Lagonda All-Terrain стане головним шоу-мейкером на стенді Aston Martin у Женеві, вын буде не єдиним, чим хизуватимуться британці. Під основним брендом будуть явлені світу нові моделі Vantage, DB11 AMR та DBS Superleggera.

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