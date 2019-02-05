Можливо, це буде наступне покоління Mazda CX-3, а може – зовсім інша модель.

Японська Mazda оприлюднила тізер нового кросовера, який покаже на автосалоні в женеві на початку березня. На фото – вид з корми, на якому видно оформлення у фірмовому стилі задні ліхтарі ти динамічний силует кросовера.

Mazda нічого не розповіла про новинку, окрім того, що буде доповнення до існуючого модельного ряду компанії. Тобто абсолютно – нова модель. Окрім того, японці заявили, що це буде друга модель в новій лінійці.

Судячи з розмірів моделі, це компактний кросовер, тому, можливо, він буде називатись Mazda CX-2 або Mazda CX-4. Втім, експерти не виключають, що таким чином Mazda показує концепт, який в 2020 році замінить модель CX-3. Адже вона зараз базується на агрегатах Mazda2, а буде використовувати базу нової Mazda3. Що ж, поживемо-побачимо.

Чекати залишилось недовго - до 4 березня.

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