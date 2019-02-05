Возможно, это будет следующее поколение Mazda CX-3, а может – совсем другая модель.

Японская Mazda обнародовала тизер нового кроссовера, который покажет на автосалоне в Женеве в начале марта. На фото – вид с кормы, на котором видно оформленные в фирменном стиле задние фонари и динамичный силуэт кроссовера.

Mazda ничего не рассказала о новинке, кроме того, что будет дополнение к существующему модельному ряду компании. То есть абсолютно – новая модель. Кроме того, японцы заявили, что это будет вторая модель в новой линейке.

Судя по размерам модели, это компактный кроссовер, поэтому, возможно, он будет называться Mazda CX-2 или Mazda CX-4. Впрочем, эксперты не исключают, что таким образом Mazda показывает концепт, который в 2020 году заменит модель CX-3. Ведь она сейчас базируется на агрегатах Mazda2, а будет использовать базу новой Mazda3. Что ж, поживем-увидим.

Ждать осталось недолго – до 4 марта.

Напомним о других новинках Женевского автосалона.