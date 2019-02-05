Tata Harrier – компактний кросовер, стоврений на базі Discovery Sport спільно з Land Rover та FIAT, а коштує він приблизно, як Duster.

Індійська компанія Tata Motors готується до участі у Женевському автосалоні, де збирається представити три концепти і один серійний кросовер.

Також цікаво: Mercedes-Benz привезе до Женеви електричний V-Class

Нещодавно стало відомо, що компанія Jaguar Land Rover пропустить автосалон у Женеві. Відстоювати честь британської марки буде материнська марка – індійська Tata.

Головна прем’єра Tata у Женеві – європейський дебют компактного кросовера Tata Harrier з дуже привабливим цінником. На батьківщині, в Індії, паркетник представили в кінці минулого року, а на ринку він з січня нинішнього року.

Tata Harrier побудований на платформі Omega Arc – це здешевлена ​​версія шасі D8 компанії JLR, на якій також базується Land Rover Discovery Sport. Як і британський SUV, “Харрієр” має поперечне розташування двигуна. А от підвіска й гальма у нього простіші.

Індійським покупцям Harrier доступний з 140-сильним турбодизелем 2.0 Multijet II від Fiat та шестиступінчатою “механікою”. Пізніше обіцяний і “автомат” 6АКП від Hyundai.



Три інші новинки Tata в Женеві – світові прем'єри: трирядна версія Harrier у вигляді концепту, близький до конвеєрного, або й серійний п'ятидверний хетчбек на базі концепту 45X, а також концепт Hornbill – субкомпактний кросовер, який очікується в продажу з 2020 року.

Також цікаво: Електро-прототип Peugeot 208 показав, яким буде французський хетч