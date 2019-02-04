У серії 208 очікуються серйозні зміни, головна з яких – електрична силова установка. Саме такий автомобіль днями вдалось упіймати в фото-об'єктив десь на півночі Європи.

Під час зимових тестів фотошпигуни упіймали на фото друге покоління Peugeot 208.

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Новий хетчбек Peugeot 208 змінить стару платформу, котра дісталась йому від 207, на нову модульну платформу CMP. Електричний “Двісті восьмий” базується на її модифікації e-CMP.

За попередньою інформацією електричний Peugeot 208 матиме запас ходу більше 300 км за циклом WLTP.

Також за чутками “гаряча” версія хетчбека 208 GTi пропонуватиметься у бензиновому виконанні, гібридному та повністю електричному.

Фото: тестовий прототип Peugeot 208 / Stefan Baldauf/SB-Medien

Зовні батарейна версія нічим не відрізнятиметься від звичайної, хіба що ззаду не матиме патрубків вихлопної системи.

Загалом же нових хетчбек B-класу виглядає більш витягнутим вздовж і стрімкішим. Помітна схожість профілю з більшою моделлю – Peugeot 308.

Вже зараз можна з упевнінестю сказати, що новий Peugeot 208 стане одним з головних дебютантів Женевського автосалону цього року.

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