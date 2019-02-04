Поки що Zava PrometheuS існує лише у вигляді дизайн-концепту і масштабного макету, однак його творці організували збір коштів на Indiegogo для випуску тестового прототипа.

Італійський стартап обіцяє створити електричний гіперкар з нейроінтерфейсом, котрий залишить традиційні суперкари в історії.

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Стартап Zava Hypercars організував збір коштів на краудфандінговій платформі Indiegogo з метою у 150 тисяч євро. Ці кошти потрібні фірмі на будівництво ходового прототипу електрогіперкара PrometheuS.

Фото: концепт Zava PrometheuS / Zava

Трекові випробування гіперкара планують провести вже в цьому році, а на ринок вийти вже у 2020-му. До 2025 року Zava обіцяє побудувати 50 екземплярів PrometheuS. Їхня ринкова вартість поки не названа.

Приєднатись до творення “електричної революції” можна за скромну плату від 100 до 10 тисяч євро. Тим інвесторам, хто перерахує компанії з Верони десять і більше тисяч доларів випаде можливість бути запрошеним на майбутню презентацію автомобіля.

Zava PrometheuS має отримати повний привід з управлінням вектором тяги на кожному з коліс, керовані задні колеса, активну підвіску і чотиримоторну силову установку, потужність якої перевищить 1360 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту. Розгін до сотні PrometheuS обіцяний менш, ніж за дві секунди, а максимальна швидкість становитиме 350 кілометрів на годину.



Серед інших особливостей концепта: центральне розташування крісла водія, голографічне управління з тактильним відгуком, прозорі панелі з органічних світлодіодів, радари і лазерні далекоміри, а також камери кругового огляду.

Також творці PrometheuS, не вдаючись у деталі, обіцяють також нейроинтерфейс, який об'єднає водія і автомобіль в одне ціле.

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