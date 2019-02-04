Пока Zava PrometheuS существует только в виде дизайн-концепта и масштабного макета, однако его создатели организовали сбор средств на Indiegogo для выпуска тестового прототипа.

Итальянский стартап обещает создать электрический гиперкар с нейроинтерфейсом, который оставит традиционные суперкары в истории.

Также интересно: Сегодня старовали продажи электросамоката от BMW: видео

Стартап Zava Hypercars организовал сбор средств на краудфандинговой платформе Indiegogo с целью в 150 тысяч евро. Эти средства нужны фирме на строительство ходового прототипа электрогиперкара PrometheuS.

Фото: концепт Zava PrometheuS / Zava

Трековые испытания гиперкара планируют провести уже в этом году, а на рынок выйти уже в 2020-м. До 2025 года Zava обещает построить 50 экземпляров PrometheuS. Их рыночная стоимость пока не названа.

Присоединиться к созданию “электрической революции” можно за скромную плату от 100 до 10 тысяч евро. Тем инвесторам, кто перечислит компании из Вероны десять и более тысяч долларов, представится возможность быть приглашенными на будущую презентацию автомобиля.

Zava PrometheuS должен получить полный привод с управлением вектором тяги на каждом из колес, управляемые задние колеса, активную подвеску и четырехмоторную силовую установку, мощность которой превысит 1360 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Разгон до сотни PrometheuS обещан меньше, чем за две секунды, а максимальная скорость составит 350 километров в час.

Среди других особенностей концепта: центральное расположение кресла водителя, голографическое управление с тактильным откликом, прозрачные панели из органических светодиодов, радары и лазерные дальномеры, а также камеры кругового обзора.

Также создатели PrometheuS, не вдаваясь в детали, обещают нейроинтерфейс, который объединит водителя и автомобиль в одно целое.

Также интересно: Хоббс и Шоу: считаем разбитые тачки во втором трейлере спин-оффа "Форсаж"