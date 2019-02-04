Новая картина от Universal рассказывает о двух хороших парнях, знакомых нам из Fast & Furious.

Компания Universal Pictures показала второй официальный трейлер фильма “Хоббс и Шоу”, который выйдет на экраны в начале августа.

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Спецагент Американской Дипломатической Службы Безопасности Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон) и бывший элитный оперативник британской разведки Декард Шоу (Джейсон Стэтхэм) впервые встретились на экране в 2015 году в фильме “Форсаж 7”. Они с первого взгляда невзлюбили друг друга, однако появление на горизонте неуязвимого противника все меняет.

Брикстон – генетически модифицированный вор, получивший суперсилу. В его распоряжении оказывается биологическое оружие, способное уничтожить планету. Хоббсу и Шоу придется забыть о прошлом и начать работать вместе.

Действие фильма разворачивается по всему миру – от Лос-Анжелеса и Лондона, до зоны отчуждения в Чернобыле и невероятных островов Самоа. На стоп-кадре из трейлера различимы знакомые нам машины советских времен.

Режиссером ленты выступил Дэвид Литч, работавший над картинами "Джон Уик", "Атомная блондинка" и второй частью "Дэдпул". В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхэм, Идрис Эльба, Ванесса Кирби.

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