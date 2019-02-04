Нова картина від Universal розповідає про двох хороших хлопців знайомих нам з Fast & Furious.

Компанія Universal Pictures показала другий офіційний трейлер фільму “Хоббс і Шоу”, який вийде на екрани на початку серпня.

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Спецагент Американської Дипломатичної Служби Безпеки Люк Хоббс (Дуейн Джонсон) і колишній елітний оперативник британської розвідки Декард Шоу (Джейсон Стетхем) вперше зустрілись на екрані в 2015 році у фільмі “Форсаж 7”. Вони з першого погляду незлюбили один одного, однак поява на горизонті невразливого супротивника все змінює.

Брікстон – генетично модифікований злодій, що отримав суперсилу. У його розпорядженні виявляється біологічна зброя, здатна знищити планету. Хоббсу і Шоу доведеться забути про минуле і почати працювати разом.

Фото: стоп-кадри з фільму “Хоббс і Шоу” / YouTube

Дія фільму розгортається по всьому світу – від Лос-Анжелеса і Лондона, до зони відчуження в Чорнобилі і неймовірних островів Самоа. На першому стоп-кадрі з трейлеру помітні знайомі нам машини радянських часів.



Режисером стрічки виступив Девід Літч, який працював над картинами “Джон Уік”, “Атомна білявка” та другою частиною “Дедпул”. У головних ролях: Дуейн Джонсон, Джейсон Стетхем, Ідріс Ельба, Ванесса Кірбі.

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