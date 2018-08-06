Тут вам і автопарк "Форсажу", і легендарний DeLorean з "Назад у Майбутнє", і ще багато цікавого. Бонусом до екскурсії – поїздка у автобусі з доповненою реальністю і відвідування ефектних сцен зйомок кількох блокбастерів.

Не кожному випадає можливість прогулятись студією голлівудською Universal, зазирнути за лаштунки та побачити, як народжується магія. Навіть не кожен американець має таку змогу, не кажучи вже про наших співвітчизників.

Дякуючи сучасним технологіям і соцмережам ми таки можемо здійснити таку екскурсію, нехай і віртуальну. Нажаль відео без субтитрів, тож коментарі творця унікальних автомобілів, котрі ми могли бачити на великому екрані, будуть зрозумілі не кожному. З іншого боку, Денніс МакКарті, власник майстерні Vehicle Effects, що створив більшість машин для Fast And Furious, більше показує, ніж розповідає.

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Цікаво побачити, наприклад, як виглядає машина для спецефектів насправді. Коли МакКарті відкриває капот зрешеченого кулями Dodge Charger Домініка Торетто, ми бачимо масивний пласт липкої стрічки, на якій були закріплені мікро-снаряди. У потрібний момент людина, відповідальна за цей аспект, натискає кнопку на пульті дистанційного керування і крихітні вибухові заряди розриваються, створюючи потрібний ефект.

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