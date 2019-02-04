BMW сообщила о старте продаж новой модели самоката на электрической тяге. Старт продаж электросамоката X2City в Германии запланирован на сегодня, 4 февраля.

В BMW рассчитали, что скутер будет пользоваться спросом из-за легализации таких средств передвижения в стране. Об этом пишет издание Electric Scooters UK.

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Как отмечается, в начале февраля в Германии вступает в силу нормативное регулирование эксплуатации подобных транспортных средств. Выпуск самоката от BMW запланирован именно к введению новых регламентов.

На самокате можно будет разогнаться до 20 километров в час. Скорость можно регулировать специальной педалью - с каждым нажатием возможно увеличить скорость на шесть километров. Скоростные режимы 8, 12, 16, 18 и 20 км/ч задаются специальным блоком управления.

Для полной зарядки аккумулятора от обычной розетки требуется всего 2,5 часа. Весит новинка около 20 килограмм.