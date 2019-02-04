BMW повідомила про старт продажів нової моделі самоката на електричній тязі. Старт продажів електросамоката X2City в Німеччині запланований на сьогодні, 4 лютого.

У BMW розрахували, що скутер буде користуватися попитом через легалізацію таких засобів пересування в країні. Про це пише видання Electric Scooters UK.

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Як відзначається, на початку лютого в Німеччині вступає в силу нормативне регулювання експлуатації подібних транспортних засобів. Випуск самокату від BMW запланований саме до введення нових регламентів.

На самокаті можна буде розігнатись до 20 кілометрів в годину. Швидкість можна регулювати спеціальною педаллю - з кожним натисканням можливо збільшити швидкість на шість кілометрів. Швидкісні режими 8, 12, 16, 18 і 20 км/год задаються спеціальним блоком керування.

Для повної зарядки акумулятора від звичайної розетки потрібно лише 2,5 години. Важить новинка близько 20 кілограм.