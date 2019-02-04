В серии 208 ожидаются серьезные изменения, главное из которых – электрическая силовая установка. Именно такой автомобиль на днях удалось поймать в фотообъектив где-то на севере Европы.

Во время зимних тестов фотошпионы поймали на камеры второе поколение Peugeot 208.

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Новый хэтчбек Peugeot 208 поменяет старую платформу, которая досталась ему от 207, на новую модульную платформу CMP. Электрический “Двести восьмой” базируется на ее модификации e-CMP.

По предварительной информации электрический Peugeot 208 будет иметь запас хода более 300 км по циклу WLTP.

Также по слухам “горячая” версия хэтчбека 208 GTi будет предлагаться в бензиновом исполнении, гибридном и полностью электрическом.

Фото: тестовый прототип Peugeot 208 / Stefan Baldauf/SB-Medien

Внешне батарейная версия ничем не будет отличаться от обычной, разве что сзади не будет иметь патрубков выхлопной системы.

В целом же новых хэтчбек B-класса выглядит более вытянутым вдоль и более стремительным. Заметна схожесть профиля с большей моделью – Peugeot 308.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что новый Peugeot 208 станет одним из главных дебютантов Женевского автосалона в этом году.

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