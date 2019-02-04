Нажаль, лише у вигляді прототипу, хоча й "максимально близького до серійного".

На Женевському автосалоні Mercedes-Benz представить “близький до серійної версії” концепт електричного мінівена EQV.

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Очікується, що продажі EQV, передсервйну версію якого покажуть у Женеві, почнуться почнуться не раніше 2022 року. Розробкою моделі займеться підрозділ, відповідальний за комерційний транспорт, отже у електро-буса й звичайних фургонів буде багато спільних вузлів і компонентів.

У Mercedes-Benz вже є кілька екологічних фургонів, наприклад, eVito – електрична версія фургона Vito з двома варіантами колісної бази. Машина оснащується електричною силовою установкою зі 115-сильним двигуном і батареєю ємністю 41,4 кіловат-години. Запас ходу eVito становить 150 кілометрів.

Одночасно з анонсом презентації електричного EQV Mercedes представив оновлений V-Class, який ляже в основу майбутньої моделі. Вен отримав злегка змінену зовнішність, новий дизельний двигун, опційний девятидіапазонний “автомат” і розширений список електронних асистентів.

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