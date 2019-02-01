Рекордний дорожний фонд і плани відмовитись від ямкового ремонту звучать багатообіцяюче.

31 січня у Міністерстві інфраструктури України пройшла прес-конференція, присвячена планам на 2019 рік. Одна з актуальних тем – розвиток дорожньої галузі.

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Голова міністерства Володимир Омелян повідомив під час прес-конференції, що дорожній фонд в 2019 році збільшиться до 50,1 млрд грн, тоді як у 2018-му він склав 42,5 млрд. Про це повідомляє “Автоцентр”.

Посадовці розповіли, що у 2018 році було проведено понад 900 позапланових перевірок якості відремонтованих ділянок доріг. Те ж саме планують робити і цього року.

З 2020 дорожники обіцяють повністю відмовитись від ямкового ремонту доріг і робити лише капітальний.

Якість буде перевірятися на кожному контракті. До цієї роботи хочуть залучити незалежних експертів, однак вони обходяться недешево – до 3% від суми контракту.

Основними напрямками дорожнього ремонту цього року стануть Запоріжжя-Маріуполь та Миколаїв-Кропивницький.

Міністерство значного збільшило витрати на поточну експлуатацію доріг – з 4,4 млрд грн у 2018 році до 5,9 млрд у нинішньому. Очікується, що у 2020 році ця графа витрат збільшиться до 7,5 млрд грн. У Міністерстві особливо наголошують на значимості проекту Go Highway, який має з’єднати морські порти. На його реалізацію виділено 4 млрд. грн.

8,5 мільярдів гривень з дорожнього фонду буде витрачено на погашення заборгованостей. У2019 році планується закупівля 70 одиниць нової техніки.

Глава Укравтодор Славомир Новак відзвітував про те, що у 2018 році закінчилась відбудова ділянки автодороги Львів - Тернопіль, протягом року планують завершити будівництво північної об’їздної дороги довкола Львова, а у 2020 році має завершитись реконструкція відрізка магістралі Тернопіль - Умань.

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Усього в 2019 році планується завершити роботу на 9 великих об'єктах. Включаючи капремонт ділянки дороги М05 від Білої Церкви до Черкаської області. А з 2020 року почнеться відбудова дороги Умань - Миколаїв - Одеса - Херсон.

Цього року планують на 1,5 мільярди гривень нарешті полагодити сумнозвісну трасу М15 Одеса - Рені.

На сході будуть доводити до розуму трасу М08 - Запоріжжя - Маріуполь. Також активізуються роботи на трасі Р51 - Павлоград - Лозова, кажуть у Міністерстві.

Дорожники використовуватимуть при будівництві нових доріг переважно цементобетонне покриття. Цей матеріал добре зарекомендував себе – в Україні він використовується протягом двох останніх років. Дороги з цементобетону планують прокладати протягом наступних чотирьох років, переважно, на південному напрямку.

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