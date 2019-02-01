З 1 лютого на вулиці столиці України вийшли 10 інспекторів з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА

Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури – начальник управління (інспекції) за парковці Дмитро Рахматуллін, передає УНІАН з посиланням на "Вечірній Київ".

Читайте также: Українські водії вчаться штрафувати поліцейських через суд: є перший прецедент

Рахматуллін зазначив, що поки інспектори працюють в тестовому режимі роботи. Через 2 місяці буде впроваджуватись другий етап, коли інспектори (а їх стане більше) почнуть здійснювати фотофіксацію і виписувати штрафи.

"А вже в травні можна буде впровадити третій етап, коли інспектори і поліція зможуть приймати більш суворі рішення. Тоді буде застосовуватися Евакуація припаркованого з порушенням транспорту. Але на той час Київрада повинна внести зміни в деякі міські положення і документи", – зазначив Рахматуллін.