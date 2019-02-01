С 1 февраля на улицы столицы Украины вышли 10 инспекторов по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА

Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры – начальник управления (инспекции) по парковке Дмитрий Рахматуллин, передает УНИАН со ссылкой на "Вечерний Киев".

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Рахматуллин отметил, что пока инспекторы работают в тестовом режиме работы. Через 2 месяца будет внедряться второй этап, когда инспекторы (а их станет больше) начнут осуществлять фотофиксацию и выписывать штрафы.

"А уже в мае можно будет внедрить третий этап, когда инспекторы и полиция смогут принимать более строгие решения. Тогда будет применяться эвакуация припаркованного с нарушением транспорта. Но к тому времени Киевсовет должен внести изменения в некоторые городские положения и документы", – отметил Рахматуллин.