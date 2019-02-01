Рекордный дорожный фонд и планы отказаться от ямочного ремонта звучат многообещающе.

31 января в Министерстве инфраструктуры Украины прошла пресс-конференция, посвященная планам на 2019 год. Одна из актуальных тем – развитие дорожной отрасли.

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Глава министерства Владимир Омелян сообщил во время пресс-конференции, что дорожный фонд в 2019 году увеличится до 50,1 млрд грн, тогда как в 2018-м он составил 42,5 млрд. Об этом сообщает “Автоцентр”.

Чиновники рассказали, что в 2018 году было проведено более 900 внеплановых проверок качества отремонтированных участков дорог. То же самое планируют делать и в этом году.

С 2020 дорожники обещают полностью отказаться от ямочного ремонта дорог и делать только капитальный.

Качество будет проверяться на каждом контракте. К этой работе хотят привлечь независимых экспертов, однако они обходятся недешево – до 3% от суммы контракта.

Основными направлениями дорожного ремонта в этом году станут Запорожье–Мариуполь и Николаев–Кропивницкий.

Министерство значительного увеличило расходы на текущую эксплуатацию дорог – с 4,4 млрд грн в 2018 году до 5,9 млрд в нынешнем. Ожидается, что в 2020 году эта графа расходов увеличится до 7,5 млрд грн. В министерстве особо подчеркивают значимость проекта Go Highway, который должен соединить морские порты. На его реализацию выделено 4 млрд. грн.

8,5 миллиардов гривен из дорожного фонда будет потрачено на погашение задолженностей. В 2019 году планируется закупка 70 единиц новой техники.

Глава Укравтодор Славомир Новак отчитался о том, что в 2018 году закончилось восстановление участка автодороги Львов–Тернополь, в течение года планируют завершить строительство северной объездной дороги вокруг Львова, а в 2020 году должна завершиться реконструкция отрезка магистрали Тернополь–Умань.

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Всего в 2019 году планируется завершить работу на 9 крупных объектах. Включая капремонт участка дороги М05 от Белой Церкви до Черкасской области. А с 2020 года начнется восстановление дороги Умань–Николаев–Одесса–Херсон.

В этом году планируют на 1,5 миллиарда гривен наконец починить печально известную трассу М15 Одесса–Рени.

На востоке будут доводить до ума трассу М08 – Запорожье–Мариуполь. Также активизируются работы на трассе Р51 – Павлоград–Лозовая, говорят в министерстве.

Дорожники будут использовать при строительстве новых дорог преимущественно цементобетонное покрытие. Этот материал хорошо зарекомендовал себя – в Украине он используется в течение двух последних лет. Дороги из цементобетона планируют прокладывать в течение следующих четырех лет, преимущественно, на южном направлении.

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