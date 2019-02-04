К сожалению, лишь в виде прототипа, хотя и "максимально близкого к серийному".

На Женевском автосалоне Mercedes-Benz представит “близок к серийной версии” концепт электрического минивэна EQV.

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Ожидается, что продажи EQV, передсерийную версию которого покажут в Женеве, начнутся не раньше 2022 года. Разработкой модели займется подразделение, ответственное за коммерческий транспорт, следовательно у электро-буса и обычных фургонов будет много общих узлов и компонентов.

В Mercedes-Benz уже есть несколько экологических фургонов, например, eVito – электрическая версия фургона Vito с двумя вариантами колесной базы. Машина оснащается электрической силовой установкой со 115-сильным мотором и батареей емкостью 41,4 киловатт-часа. Запас хода eVito составляет 150 километров.

Одновременно с анонсом презентации электрического EQV Mercedes представил обновленный V-Class, который ляжет в основу будущей модели. Вен получил слегка измененную внешность, новый дизельный двигатель, опционный девятидиапазонный "автомат" и расширенный список электронных ассистентов.

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