Tata Harrier – компактный кроссовер, созданный на базе Discovery Sport совместно с Land Rover и FIAT, а стоит он примерно, как Duster.

Индийская компания Tata Motors готовится к участию в Женевском автосалоне, где собирается представить три концепта и один серийный кроссовер.

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Недавно стало известно, что компания Jaguar Land Rover пропустит автосалон в Женеве. Отстаивать честь британской марки будет материнская марка – индийская Tata.

Главная премьера Tata в Женеве – европейский дебют компактного кроссовера Tata Harrier с очень привлекательным ценником. На родине, в Индии, паркетник представили в конце прошлого года, а на рынке он с января нынешнего года.

Tata Harrier построен на платформе Omega Arc – это удешевленная версия шасси D8 компании JLR, на которой также базируется Land Rover Discovery Sport. Как и британский SUV, “Харриер” имеет поперечное расположение двигателя. А вот подвеска и тормоза у него проще.

Индийским покупателям Harrier доступен со 140-сильным турбодизелем 2.0 Multijet II от Fiat и шестиступенчатой “механикой”. Позже обещан и "автомат" 6АКП от Hyundai.

Три другие новинки Tata в Женеве – мировые премьеры: трехрядная версия Harrier в виде концепта, близкий к конвейерной, или серийный пятидверный хэтчбек на базе концепта 45X, а также концепт Hornbill – субкомпактный кроссовер, который ожидается в продаже с 2020 года.

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