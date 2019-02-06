Aston Martin не раскрывает название будущей модели, называя ее просто Lagonda All-Terrain Concept – вседорожный концепт Лагонда.

Возрожденный компанией Aston Martin бренд Lagonda представит на автомалоне в Женеве совершенно новый прототип под названием All-Terrain Concept.

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Премьера автомобиля состоится ровно через 12 месяцев после запуска концепта Lagonda Vision. Серийное исполнение All-Terrain должно стать первой конвейерной моделью Lagonda. В продаже новый автомобиль должен появиться в 2020 году.

Первое тизерное изображение концепта, распространенное Aston Martin, демонстрирует лаконичное оформление передней части автомобиля и камеризамость зеркал заднего вида.

Хотя концепт Lagonda All-Terrain станет главным шоу-мейкером на стенде Aston Martin в Женеве, он будет не единственным, чем красоваться британцы. Под основным брендом будут явлены миру новые модели Vantage, DB11 AMR и DBS Superleggera.

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